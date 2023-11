"Non sono attrezzato per fare miracoli": l'assessore Riva ricostruisce la vicenda dell'Armadio dei poveri

È da settimane che l’assessore al Welfare lo ribadisce, sia sui social sia alla stampa: “Per la vicenda della sede dell’Armadio dei poveri mi sono fin da subito attivato, ma non sono attrezzato per fare miracoli”. E lo ha ribadito anche durante il consiglio comunale di lunedì 13 novembre quando la consigliera di maggioranza Ilaria Guffanti (Pilotto sindaco Monza Attiva e Solidale) ha chiesto delucidazioni in merito alla vicenda che ormai si trascina dalla fine di luglio. Da quando – a causa del nubifragio – l’associazione che aveva la sede allo Spazio 37 si è ritrovata in mezzo a una strada perché quello spazio è stato dichiarato inagibile. Una vicenda che non è la prima volta che finisce in aula: in passato avevano chiesto un impegno concreto all’amministrazione per trovare una sede per l’associazione che si occupa del ritiro e della distribuzione di abiti ai senzatetto e alla persone in difficoltà anche i consiglieri Paolo Piffer (Civicamente), Stefano Galli (Fratelli d’Italia), Simone Villa (Lega) e Pierfranco Maffè (Forza Italia).

Il nubifragio sfratta l'associazione

“Si tratta di una ‘questione’ semplice e chiara che qualcuno, evidentemente, ha interesse a rendere, in modo distorto e opportunistico, ingarbugliata e opaca”, ha spiegato Riva che ha fin da subito precisato la massima attenzione nei confronti del sodalizio presieduto da Roberta Campani e che ha incontrato molte volte. “La prima volta a fine 2022 – ha spiegato l’assessore ricostruendo la vicenda in modo dettagliato in aula -. Già in quell’occasione erano emerse diverse criticità, nella sede ma anche nei rapporti tra associazione e funzionari dei Servizi sociali del Comune di Monza. In questo quadro ho sempre invitato l’associazione a mantenere rapporti di collaborazione e rispetto reciproco con il Comune di Monza”. Poi alla fine di luglio il nubifragio ha “sfrattato” l’Armadio dei Poveri che si è trovato dall’oggi al domani senza una sede ma ha continuato comunque la sua attività grazie alla generosità di un benefattore che ha messo a disposizione momentaneamente il suo garage in una palazzina di via Vasari. E proprio la via a pochi passi dallo stadio si trasforma il sabato mattina in luogo di scarico di centinaia di sacchi di vestiti e in un infinito via vai di persone che chiedono aiuto.

La ricerca di una sede

“Già dai primi giorni del mese di agosto ho verificato, con l’assessore al Patrimonio Egidio Longoni, l’eventuale disponibilità di locali da destinare alle attività di raccolta e distribuzione del vestiario - ha continuato Riva -. Ma non ci sono strutture agibili e a norma con le caratteristiche richieste dall’associazione”. Roberta Campani ha più volte ribadito la necessità di avere uno spazio di circa 100 mq, in un’area non proprio esposta sulla strada dove ci sia la facilità di carico e scarico della merce e garantendo la privacy di chi accede per chiedere aiuto. Tra le aree papabili c’è anche uno spazio all’interno dell’ex Macello ma “sono oggetto di un contenzioso con il privato, i cui tempi di risoluzione non sono certi. Peraltro gli stessi edifici individuati avrebbero necessità di un intervento di sistemazione preventiva”, ha precisato Riva. L’assessore al Welfare ha inoltre ricordato che nei vari incontri che ci sono stati con l’associazione (che nel frattempo si è affidata a un legale) si è reso disponibile a predisporre un appello, da diffondere anche in forma di comunicato stampa, perché enti, privati e associazioni con eventuale disponibilità di un magazzino adeguato lo mettessero a disposizione per le attività svolte dall’Armadio dei poveri. “Il tutto sempre in una cornice di necessario rispetto e collaborazione reciproca – ha precisato - È passato quasi un mese senza che abbia ricevuto alcun riscontro da parte dell’associazione”.

"Non possiamo dare contributi"

A fine ottobre l’assessore ha incontrato il legale dell’associazione. “Ci ha informato che l’Armadio dei poveri stava cercando locali in affitto da un privato – ha continuato Riva -. Chiedendoci, in caso di individuazione di uno spazio consono, un contributo da parte dell’amministrazione di circa 6mila euro”. Un aiuto per sostenere le spese dell’affitto che, però, l’amministrazione non può corrispondere. “La pubblica amministrazione può procedere a erogare contributi a enti e associazioni solo con procedure ad evidenza pubblica e non con negoziazioni private - aggiunge -. Peraltro tale contributo potrebbe eventualmente essere richiesto anche da tutte le altre associazioni che svolgevano attività di raccolta vestiario o comunque da tutte quelle che sono alla ricerca di una sede”. L’assessore Riva ha ricordato di essersi attivato anche con i colleghi dei comuni limitrofi della Brianza e del Milanese per cercare uno spazio dove l’associazione potesse continuare a svolgere la sua attività. E ha ampliato la ricerca anche coi privati ma senza successo: gli spazi individuati non sono adeguati alle richieste dell’associazione.

"Non è colpa mia se nessuno vuole affittare"

“La difficoltà di reperire un magazzino non è frutto di volontà politica o amministrativa - ha concluso -. Peraltro ricordo che l’accordo sottoscritto tra l’Armadio dei poveri e il comune di Monza aveva validità da maggio a dicembre 2021, ma il sodalizio ha comunque continuato a usufruire degli spazi assegnati anche in presenza di criticità. Ho rinnovato di persona e pubblicamente la mia disponibilità a continuare a cercare soluzioni, facendo da tramite e garante presso enti, parrocchie, associazioni, realtà imprenditoriali o singoli cittadini per trovare un magazzino o locali adeguati. Ritengo di avere agito in modo responsabile, in piena trasparenza e con spirito di collaborazione. Se gli spazi adeguati non ci sono o se nessun soggetto, pubblico o privato, intende metterli a disposizione, mi dispiace ma i miracoli non sono ancora attrezzato a compierli. Chi legge in modo strumentale la situazione, alterando artatamente il quadro esistente, è libero di farlo. Tutto quanto affermato è documentato è documentabile. Non si confonda la mancanza di spazi adeguati con la mancata attenzione per i poveri e per la collaborazione con le associazioni”.