Le donne in mezzo alla strada e sotto l'acquazzone che raccolgono i vestiti

Una scena paradossale: in mezzo alla strada e sotto la pioggia a raccogliere vestiti per i senzatetto. Qualche passante si è avvicinato per porgere l’ombrello e per chiedere se avessero bisogno di qualcosa: un thé caldo o un caffè, o anche qualcosa da mangiare visto che era da ore che raccoglievano, dividevano, proteggevano le donazioni con i teloni di plastica. E subito i gruppi social di Monza si sono riempiti con le foto di quelle volontarie che sotto l’acquazzone continuavano la loro missione di aiuto alle persone in difficoltà.

Che cosa sorgerà nella vecchia sede

Quelle donne erano le volontarie dell’Armadio dei poveri, l’associazione nata alcuni anni fa e che aiuta i senzatetto e le persone in difficoltà e che negli ultimi mesi è salita alla ribalta delle cronache cittadine. Il sodalizio, guidato da Roberta Campani, si ritrova senza sede: il nubifragio di fine luglio ha reso inagibile il magazzino che avevano all’interno dello Spazio 37 di via Borgazzi. E comunque in quell’area il comune nei prossimi mesi realizzerà un altro importante progetto: il nuovo dormitorio e la Stazione di Posta. Il nuovo edificio si svilupperà su due piani fuori terra e su una superficie complessiva di 375 mq: al primo piano saranno collocati i 28 posti letto, mentre a piano terra sarà realizzata un’area per la cura della persona, un’infermeria, una lavanderia, il refettorio e gli spazi annessi, guardaroba e depositi, reception e uffici occupati da un apposito staff in grado di attivare progetti in materia di tutela della salute e dei diritti, oltre al necessario orientamento inclusivo.

Le continue richieste di aiuto

Così che l’Armadio dei poveri adesso è alla ricerca di una casa e il servizio di raccolta di distribuzione delle donazioni viene effettuato in mezzo alla strada. “Lo sappiamo che non è una soluzione ottimale – commenta Campani -. Né per noi, né tanto meno per i nostri utenti. Ma senza una sede come facciamo? Non possiamo interrompere la nostra attività: continuano ad arrivarci richieste dia aiuto, di persone che hanno perso il lavoro e non riescono a fare la spesa, di mamme che non hanno i soldi per comprare il latte ai bambini, di senzatetto che hanno bisogno di indumenti intimi, giacconi e coperte. La gente ci conosce e continua a chiamarci per donare. Non possiamo fermarci”. L’associazione da tempo ha intrapreso anche un colloquio con l’amministrazione comunale, anche con l’ausilio di un legale. “Roberta e il suo team non si fermano – spiega l’avvocato Luca Folegani -. Abbiamo intrapreso un dialogo con il comune che spero trovi presto una soluzione per una realtà che, è bene ricordarlo, fa molto per la città di Monza. Alleggerendo anche il lavoro dei Servizi sociali”.

L'impegno del comune di Monza

Trovare uno magazzino di almeno 100 mq in città sembra, ad oggi, una missione impossibile. Ma l’assessore al Welfare Egidio Riva ricorda anche l’impegno dell’amministrazione per trovare una soluzione. Un impegno iniziato già mesi fa quando, dopo l’alluvione, l’Armadio dei Poveri e le altre associazioni che avevano la sede operativa nello Spazio 37 si sono ritrovate in mezzo a una strada. “All’inizio di settembre abbiamo incontrato l’associazione e condiviso le nostre proposte – spiega Riva – Ma ad oggi dall’associazione non abbiamo ricevuto risposte. Abbiamo incontrato anche il loro legale e abbiamo ribadito il nostro impegno”. L’assessore ha allargato la ricerca di una sede anche nei comuni limitrofi. “Io non sono attrezzato a fare i miracoli – ha aggiunto -. La nostra disponibilità e e le azioni possibili le abbiamo illustrate”.