Il nubifragio lascia senza sede l'Armadio dei poveri, ma i donatori continuano a lasciare sacchi sul marciapiede

Il maltempo ha sfrattato l’Armadio dei poveri. L’associazione monzese che aveva sede nello Spazio 37, dopo il nubifragio, si ritrova senza casa. Quell’area, infatti, ha subito danni e inoltre c’è anche il rischio amianto a causa della parziale cadute di lastre da un edificio privato.

“Aiutatemi a trovare una sede, anche momentanea - è l’appello che Roberta Campani, presidente dell’associazione lancia al comune di Monza -. Il magazzino che ci era stato dato dal comune non è accessibile. Ma nel frattempo le persone continuano a donare. Nel pomeriggio di giovedì, come è consuetudine, in tanti sono giunti nello spazio di via Borgazzi 37 per portare vestiti, calzature, pannolini per i bambini e per gli anziani. Trovando l’area chiusa hanno comunque lasciato le donazioni sul marciapiede”.

Nel frattempo il telefono di Roberta continua a suonare. Almeno una quarantina le telefonate che ogni giorno la monzese riceve da parte di chi (e sono sempre di più) ha bisogno di una mano: vestiti per i bambini, pannoloni per anziani allettati, scarpe per papà che devono andare al lavoro. “Io non so più che cosa fare - conclude -. Siamo anche noi nel pieno di una tragedia. Purtroppo non ho la possibilità di trasformare anche solo un locale del mio piccolo appartamento in magazzino dove riporre le donazioni che continuano ad arrivare”. La responsabile dell’Armadio dei poveri è preoccupata: malgrado la comunicazione diffusa sui social della chiusura (momentanea, ma non si fa per quanto) della sede di via Borgazzi (dove comunque è stato affisso un cartello) le persone continuano a portare donazioni. “Anche perché proseguono le richieste di aiuto sui social, o anche attraverso il passaparola – conclude -. Chiedo al comune di Monza di intervenire, di darmi un piccolo spazio dove le persone possono portare il materiale e chi ha bisogno venire a prenderlo”.