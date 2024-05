La piramide della frode: dalle società fantasma all'arresto del re degli store cinesi (e il legame con la Brianza)

Società "fantasma", tanto da essere invisibili al fisco. Nessun bilancio di esercizio depositato, nessun costo di gestione: non una bolletta registrata per le utenze telefoniche, per l'elettricità. E nemmeno dipendenti. Due indirizzi, in via Giordano Bruno e in via Bramante a Milano, nel cuore di ChinaTown, a cui non corrispondeva nulla. Nessuna sede, nessun ufficio strutturato: niente che potesse far pensare a una sede operativa.

La piramide della frode

Società cartiere, neocostituite, senza dotazioni di personale e strumentali necessarie per l'attività economica. Tanto che una di queste nemmeno è risultata intestataria di un conto corrente. E senza un conto corrente bancario non si possono ricevere pagamenti per fatture. Documenti, appunto, che secondo gli inquirenti, sono falsi per operazioni inesistenti tanto che nessuna di queste fatture è mai risultata pagata.

Due società cartiere, prive di sostanza imprenditoriale che risultano però al vertice di una piramide della frode portata alla luce da un'indagine della guardia di finanza di Monza ai comandi del colonnello Gerardo Marinelli. Un triangolo della frode che dalle cartiere, attraverso un livello intermedio, portava a 37 società buffer di grossisti, anche queste sfornite di dotazioni e personale, senza versamenti tributari che acquistavano (almeno a livello cartolare) beni e prodotti - essenzialmente abbigliamento - dalle società cartiere e poi rivendevano ad altri clienti al dettaglio, alla base della piramide.

Soggetti economici (si tratta di 480 realtà) che annotavano fatture per operazioni "oggettivamente inesistenti", come si legge nella carte dell'inchiesta, scaricando in ultima istanza l'IVA sulle due società cartiere al vertice del sistema fraudolento, creando "ingenti provviste su conti esteri, attraverso l'esportazione di capitali" che veniva operata dalle 37 società intermedarie. Un flusso di denaro che prendeva poi la via dell'estero. Un gioco di scatole cinesi tramite cui, società dopo società, era facile perdersi: uno schema articolato proprio per renderne più difficile il riconoscimento, secondo gli inquirenti.

E alcune delle società alla base della piramide della frode sono risultate riconducibili al gruppo Aumai, la catena che conta 37 punti vendita tra Brescia, Milano e tutta Italia di store cinesi.

Il re dei negozi cinesi e la sua compagna arrestati

Una piramide della frode, del valore di circa 20 milioni di euro, che ha portato le fiamme gialle di Monza al re degli store cinesi: Chen Wen Xu, detto Sandro, 47 anni, amministratore di fatto del gruppo Aumai. L'imprenditore 47enne che nel 2016 aveva preso parte all'inaugurazione ad Agrate Brianza del mega store cinese di vendita all'ingrosso, il Centro Ingrosso Cina, lungo viale delle Industrie, è stato arrestato giovedì mattina, accusato appunto di frode fiscale tramite l’utilizzo di false fatture.

Nei suoi confronti è scattato anche un sequestro preventivo: sigilli a conti correnti, quote societarie, orologi di pregio e alla villa di lusso di Calcinato per un valore totale di sei milioni di euro. Una cifra pari, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alle imposte evase tra il 2019 e il 2020. Insieme al re degli store cinesi è finita agli arresti domiciliari anche la compagna del 47enne, Hu Xuelian, soprannominata Serena. "Collaboratrice e vicaria" del dominus, un vero e proprio braccio destro di Sandro e suo altr ego: secondo gli inquirenti, la compagna di Chen Wen Xu, amministratore di fatto del gruppo Aumai, aveva un ruolo di rappresentanza e operativo nella gestione degli affari con attività di negoziazione e gestione che è emersa anche nell'ambito dell'inchiesta tramite la corrispondenza aziendale e societaria.

Il provvedimento cautelare ha coinvolto inoltre anche due collaboratori compiacenti, due "teste di legno" secondo la ricostruzione degli inquirenti, anche loro cittadini cinesi, interdetti dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale e un altro indagato per cui è stato previsto il divieto di espatrio.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza, è partita proprio dalla Brianza. E sul territorio, ad Agrate, risulta anche avere sede una delle società del livello intermedio: i rivenditori che acquistavano dalle due società cartiere e poi rivendevano - quasi esclusivamente - alle società del gruppo Aumai, una sorta di impresa filtro per gli acquisti che permetteva l'emissione di false fatture e il pagamento dell'Iva per le operazioni inesistenti. Dichiarazioni tra l'altro tutte presentate tramite lo stesso intermediario.

Un meccanismo di frode - provato secondo l'accusa anche dalle irregolarità emerse nella gestione di magazzinoe nella movimentazione della merce - che ha permesso di "evadere, tra il 2019 ed il 2020, imposte per oltre 6 milioni di euro” spiegano dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza.