Arriva il super green pass: come avverranno i controlli a Monza e Brianza?

Anche Monza e la Brianza si preparano: da lunedì 6 dicembre al 15 gennaio sarà in vigore il super green pass. Dalla sede della Prefettura è stato predisposto un piano di controllo e di monitoraggio, in costante aggiornamento anche in base ad eventuali impennate dei contagi.

Verranno coinvolte le polizie locali, i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, l'Ispettorato territoriale del lavoro e l?Ats.

Fondamentale il gioco di squadra, e la collaborazione con le associazioni di categoria affinché il controllo venga effettuato anche nei luoghi di lavoro.

Oltre ai consueti pattugliamenti sono previsti controlli straordinari con squadre appiedate in prossimità degli snodi più importanti del trasporto pubblico locale, e nelle zone della movida (in questo caso nelle giornate e serate di maggiore presenza).

I controlli straordinari sono previsti dalle 7 alle 24, suddivisi su tre turni.L'obiettivo è duplice: evitare assembramenti e accertarsi dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

A Monza, infatti, da sabato scorso è entrata in vigore l'ordinanza del sindaco Dario Allevi che obbliga - h24 - l'utilizzo della mascherina nelle vie del centro e in via Bergamo. Per i trasgressori sono previste multe salate.

"Al fine di consentire un monitoraggio costante dell’efficacia della pianificazione sarà curata, con cadenza settimanale, un’attività di raccolta e analisi dei risultati dei controlli sul rispetto della normativa in materia di certificazioni verdi, con particolare riferimento al numero di controlli effettuati e al numero di illeciti accertati - spiegano dalla Prefettura -. I dati settimanali saranno oggetto di condivisione e analisi congiunta durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Il prefetto Patrizia Palmisani ha inviato una lettera alle associazioni di categoria del territorio per invitare alla massima collaborazione e al controllo del passaporto verde. Nella certezza che, solo attraverso un lavoro di squadra e di reciproca collaborazione, sarà possibile evitare un aumento dei contagi anche nel territorio di Monza e Brianza.