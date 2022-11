The Art of Fighting 2: sul ring anche il campione europeo Alessio Lorusso

Alessio Lorusso torna sul ring nella sua Brianza. Sabato 19 novembre alle 20 al Palameda di Meda si svolgerà 'The art of fighting', un grande show delle discipline del combattimento con i grandi campioni. Sul ring anche il campione europeo di boxe Alessio Lorusso e quello del mondo k1 Luca Cecchetti. Ma non solo. Gli appassionati potranno assistere anche ai combattimenti del campione del mondo dei pesi piuma di kickboxing Wako-Pro Luca Grusovin, e della campionessa del mondo dei pesi mediomassimi di kickboxing Wako-Pro Cristina Caruso. Mercoledì 9 novembre la conferenza stampa di presentazione del grande evento.

Un prestigioso ritorno a casa per il pugile brianzolo Alessio Lorusso che proprio poche settimane fa aveva vinto l'importante titolo all'Arena Monza. Lorusso, 26 anni, aveva sconfitto lo spagnolo Sebastian Perez per KO alla dodicesima ripresa. Aggiudicandosi la cintura che era vacante. “Per me è una grande emozione - aveva commentato dopo lo scontro - è una vittoria che mi ripaga dopo i tanti sacrifici. Adesso un po’ di riposo e poi si apriranno nuove sfide”. La serata aveva visto anche la vittoria di Mattia De Bianchi, che ai punti ha sconfitto il detentore del titolo italiano Mattia Occhinero, laureandosi nuovo campione tricolore dei pesi piuma al termine di 10 riprese tirate e combattute.

Una storia carica di sacrifici e di impegno quella di Alessio Lorusso (la "zanzara" del ring) noto anche ai non addetti ai lavori per il suo corpo (volto compreso) quasi totalmente tatuato. Lorusso ha debuttato nel professionismo nel 2017 nella "Notte dei campioni" di Seregno, e l'anno precedente ad Avellino, durante il Campionato italiano senior, ha capito che quella grande passione per i guantoni doveva diventare molto di più, facendone il grande professionista che oggi è diventato.