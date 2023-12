Inizia l'Artigiano in Fiera: code e stand "assaltati". Come avere biglietto gratis

È iniziata sabato 2 dicembre la 27esima edizione dell'Artigiano in Fiera (fino a domenica 10 dicembre 2023, a Fieramilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30). Lunghe file di persone hanno "assaltato" i tornelli per l'entrata alla kermesse. Il pass per entrare è gratuito: qui per ottenerlo. Ci sono circa 2.500 espositori per 86 Paesi del mondo.

"Torna così la manifestazione più attesa e partecipata dal pubblico italiano, l’unica in grado di radunare artigiani da tutto il mondo, quest’anno estesa su otto padiglioni, uno in più rispetto al 2022. “Creatori di bellezza e di bontà” è il tema scelto per focalizzare l’edizione di quest’anno di Artigiano in Fiera, con l’obiettivo di ribadire il protagonismo di migliaia artigiani, che si ritroveranno in un’unica grande casa, per nove giorni, a lavorare e a far conoscere al pubblico le loro opere uniche e originali", si legge nella presentazione della manifestazione.

Come arrivare all'Artigiano in fiera: metro e auto

Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee del passante ferroviario e l’Alta Velocità. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto.