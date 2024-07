È realizzato in Brianza l'ascensore che sarà installato nella basilica di San Francesco ad Assisi

Il primo step c'è stato ad aprile, quando è stato inaugurato l’ascensore che porta alla tomba di San Francesco nella basilica di Assisi. Rendendo così, per la prima volta, accessibile anche ai disabili il luogo dove è sepolto il santo fraticello umbro. Ora, grazie a un azienda di Concorezzo che l'ha realizzato, anche un altro ascensore che sarà posizionato nella torre vicino alla porta della basilica inferiore, permettendo di accedere alla basilica superiore e chi ha problemi di deambulazione di ammirare i magnifici affreschi di Giotto e dei suoi allievi.

L'azienda in questione è la Rdl ascensori, guidata da Luigi Sironi, da oltre 15 anni leader nella costruzione di ascensori, che ora potrà vantare le sua presenza in uno dei luoghi di fede più visitati al mondo.

A plaudire all'iniziativa anche il sindaco Mauro Capitanio sulla sua pagina Fecebook: "Nasce a Concorezzo la cabina dell'ascensore che un'importante multinazionale del settore installerà nella basilica di San Francesco ad Assisi - ha scritto il sindaco in un post - Una realizzazione fuori standard affidata alla concorezzese Rdl di Luigi Sironi, sinonimo di garanzia e qualità. Un'altra bella realtà locale che sta riuscendo a traghettare competenze ed esperienze alle nuove generazioni".

Sull'accessibilità della basilica i frati di Assisi stanno lavorando da parecchio tempo. Il dislivello tra la chiesa inferiore e superiore si supera al momento solo percorrendo una ripida salita, oppure, due impegnative rampe di scale. Per questa ragione, è nato anche un progetto di grande rilievo, denominato "Un ascensore per la basilica", volto proprio a collegare i due spazi. I lavori previsti sono stati in parte finanziati da contributi statali (circa il 50%), mentre per il resto i frati si sono affidati alla sensibilità e alla generosità di tanti piccoli e grandi benefattori.

Ora il sogno dei frati e dei fedeli, specie quelli disabili, si sta concretizzando. E a metterci la firma, sarà appunto la Brianza.