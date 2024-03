Julian Assange diventerà (forse) cittadino onorario di Monza

Julian Assange diventi cittadino onorario di Monza. A chiederlo, con una mozione, è il Comitato Monza contro la guerra (presieduto da Marco Fraceti) e il Comitato Julian Assange libero Italia. Una richiesta inviata direttamente al sindaco Paolo Pilotto e al presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola con la speranza che Monza segua l’esempio di Roma, Napoli, Reggio Emilia, Bologna, Bari e Foggia che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al cittadino australiano che da 12 anni è al centro di un delicatissimo caso diplomatico e giudiziario.

Giornalista, attivista e programmatore informatico, nel 2006 Assange aveva fondato il sito WikiLeaks per offrire uno spazio anonimo garantito ai whistleblower disposti a rendere pubblici documenti sensibili, anche compromettenti, per governi e relative agenzie e per tanto occultati. Un sito curato da giornalisti, attivisti e scienziati che rivelò anche documenti molto scottanti riguardanti guerre, affair loschi, corruzione ed evasione fiscale.

“Le rivelazioni di WikiLeaks – ricorda Fraceti - hanno così contribuito ad aumentare la consapevolezza di larghi strati della pubblica opinione mondiale rispetto a governi, poteri, reti di relazioni ed eventi, smentendo molte narrazioni ufficiali. Per la sua attività d’informazione Julian Assange ricevette molteplici riconoscimenti e onorificenze, tra cui il Premio Sam Adams, conferito da un’associazione di ex funzionari della CIA, la Gold medal for Peace with Justice da Sydney Peace Foundation e il Martha Gellhorn Prize for Journalism; fu inoltre ripetutamente proposto per il premio Nobel per la pace”.

Intanto il Comitato Monza contro la guerra in collaborazione con il Comitato per la liberazione di Assange Italia organizza per il 13 marzo alle 18.30 al cinema Capitol Anteo di via Alessandro Pennati la proiezione del film documentario su Assange dal titolo “Ithaka”. I biglietti sono già in prevendita di Capitol Anteo Spazio Cinema.