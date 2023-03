È l'unica erede e chiede il rimborso, ma l'assegno lo intestano alla madre (morta)

È risaputo che la burocrazia in Italia è folle (oltre che lenta). Ma quando si è vista recapitare un assegno intestato alla madre (morta 3 anni prima) pensava che fosse uno scherzo. Eppure era tutto vero: la società debitrice le riconosceva quel rimborso che, come unica erede, le spettava. Ma l’assegno non era intestato a lei, ma alla mamma che era passata a miglior vita.

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto ad Anna (il nome è di fantasia), una donna di 46 anni che vive a Monza. La mamma di Anna era morta tre anni fa e lei, unica erede, aveva avviato le pratiche per chiedere alcuni rimborsi. Era certa che quanto le spettava non sarebbe giunto in tempi rapidi, ma non si immaginava che la follia della burocrazia potesse arrivare a chiedere la “risurrezione” della madre per poter intascare l’assegno.

“Ho chiesto il rimborso un anno fa - ha spiegato a MonzaToday, condividendo prima l’assurdità della vicenda anche sui social -. Mi spettava in qualità di unica erede di mia mamma madre. Ho inviato la documentazione necessaria almeno una quindicina di volte”. Poi, dopo quasi 3 anni, arriva la sorpresa. “Ricevo il rimborso, tramite assegno bancario non trasferibile, valido due mesi - continua -. L’assegno, però, è intestato a mia mamma”.

Anna non voleva crederci: ma come può sua mamma incassare l’assegno se è morta 3 anni fa? La donna l'ha presa con ironia e ha chiesto suggerimenti ai suoi amici di Facebook (ma anche ai nostri lettori). “Non so che cosa fare? Forse la società debitrice crede fortemente nella possibilità che mia madre possa resuscitare come Lazzaro. Se non succede un miracolo, io non so proprio come poter incassare l’assegno”.