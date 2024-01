"Salvateci da quella strada super trafficata che se verrà costruita farà ammalare i nostri figli"

Erano oltre un centinaio: la sala del centro civico di San Rocco era strapiena, con persone in piedi e persino fuori dalla porta per ascoltare il progetto di Serravalle che prevede la realizzazione dell’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord. Un progetto che prevede un tunnel a cielo aperto che passerà proprio vicino alle scuole del quartiere (il plesso dalla materna alle medie), alla palestra e al campo di calcio della squadra del rione.

Il tunnel aperto vicino alle scuole

La preoccupazione era molta nei volti e nei racconti dei residenti: sia di chi verrà direttamente coinvolto dall'opera con gli espropri già arrivati nei mesi scorsi; sia nelle parole di genitori e nonni allarmati per la salute dei loro bambini e ragazzi. San Rocco si è mobilitata: ieri sera – giovedì 11 gennaio – la sala del centro civico di via D’Annunzio era pienissima. L’incontro pubblico (organizzato dal Comitato vie Talete, Aristotele e Gentile), ha visto una altissima e viva partecipazione della cittadinanza alla quale è stata illustrato il progetto che, ad oggi, “non è ancora stato approvato - precisa Lorenzo Villa, presidente del Comitato -. Noi ci stiamo confrontando direttamente con Serravalle che ci ha riferito che il progetto è stato inviato al ministero dell’Ambiente; sono ancora in attesa di ricevere la valutazione in merito all’impatto ambientale. Poi ci sarà la conferenza dei servizi solo dopo il via libera i bandi di gara, l’assegnazione dei lavori e l’avvio delle opere”. Un’opera che era stata progettata per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e che, cronoprogramma alla mano, dovrebbe avere un cantierizzazione di oltre 400 giorni di lavoro. “Noi nel frattempo abbiamo presentato le nostre proposte e ribadito il secco no a quel tunnel all’aperto che passerà proprio vicino a luoghi molto sensibili per il quartiere: scuole, campo di calcio e palestra - aggiunge Villa -. Con bambini che si alleneranno respirando i gas di scarico dei camion e delle auto, e di quelli che in classe dovranno rimanere con le finestre chiuse per non respirare il continuo smog”.

Rischio salute per quasi 6mila persone

Una preoccupazione, quella di Villa e del Comitato, per nulla campata per aria visto che nel documento delle osservazioni rilasciate dal ministero dell’Ambiente si legge che “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...’. Una difesa della salute dei cittadini ribadita più volte durante la serata anche dall’avvocato Giovanni Testa, in un quartiere già attraversato ogni giorno da migliaia di auto e di mezzi pesanti lungo via Montesanto, il tratto di via Marconi, il ponte di via Aquileia e il grande flusso di veicoli che arriva anche dalle arterie di via Borgazzi e di viale Campania. E al quale, adesso, si aggiungerebbe anche questa nuova strada realizzata per velocizzare i tempi di percorrenza per chi si dirige verso la Valtellina. “I cittadini hanno il diritto di vivere in un ambiente sano - ha ribadito a gran voce l’avvocato Testa -.Non è questione che 5.600 persone rischiano di ammalarsi. Il problema riguarda anche se c’è il rischio per una sola persona”. Un diritto alla salute e la difesa dei polmoni soprattutto dei bambini e degli anziani ribadita anche da Nuccio Nasca, insegnate in pensione e referente del Comitato Aria Pulita Monza che ha ricordato l’aumento di problemi respiratori nei bambini causati proprio dall’inquinamento e da uno stile di vita tutt’altro che salutare. Nasca ha invitato i genitori a impegnarsi per cambiare il loro stile di vita, cercando almeno per i piccoli spostamenti di non usare l’auto.

No solo strade, ma anche maxi depositi

Il quartiere di San Rocco, nel frattempo, si prepara anche ad ospitare un'altra maxi opera e maxi cantiere. Quello per la realizzazione del deposito della metropolitana. “San Rocco si ritrova a pagare lo scotto di portare la M5 a Monza - aveva spiegato Lorenzo Villa che durante la serata di presentazione del nuovo Libro Bianco aveva parlato a nome del Comitato di quartiere di San Rocco -. Per realizzarlo verranno sacrificati 180mila mq, che corrispondono a 18 campi da calcio. Si è pensato bene di realizzarlo nell’area di Casignolo: un grande deposito con officina che andrà a occupare aree agricole che dovrebbero invece far parte del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) del Grubria”. I cittadini, contrari al progetto, hanno comunque chiesto di realizzare il deposito-officina della M5 interrato, lasciando suolo agricolo in superficie.

I politici in aula

All’assemblea pubblica molto partecipata e sentita - alla quale erano stati invitati anche il ministro Matteo Salvini, i senatori Adriano Galliani e Massimiliano Romeo, la giunta e il consiglio comunale - erano presenti gli assessori Andreina Fumagalli e Giada Turato, i consiglieri che vivono nel quartiere Andrea Arbizzoni (Fratelli d’Italia) e Pietro Zonca (Pd), Francesco Racioppi (LabMonza), Paolo Piffer (Civicamente) e Marco Pietrobon (Pd). Oltre al grillino Marco Fumagalli che ha ricordato l’impegno del Movimento 5 Stelle in regione Lombardia per dire no a questo progetto. Erano presenti all’incontro anche Giorgio Majoli, referente del Coordinamento di comitati e associazioni di Monza e Marco Fraceti referente del Comitato San Fruttuoso Bene Comune.

La posizione del Comune di Monza

“Invito il comitato a confrontarsi con il sindaco e con la giunta”, ha ribadito l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli che ha annunciato che nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, il sindaco Paolo Pilotto proprio in merito a questo progetto incontrerà i vertici di Serravalle. L’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Giada Turato ha ripercorso l’iter della giunta Pilotto in merito a questo progetto ereditato dall’amministrazione Allevi. “Non erano state fatte osservazioni in merito all’opera – precisa -. Siamo riusciti in parte a farla modificare. Ad oggi non sono state organizzate assemblee pubbliche perché non c’è ancora un progetto definitivo. Siamo al fianco dei cittadini e della loro salute”.