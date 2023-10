Assemblea pubblica sul consumo di suolo a Monza: ci sarà anche il centro sociale

Ci sarà anche il centro sociale Foa Boccaccio giovedì 12 ottobre all’assemblea pubblica organizzata dal Coordinamento associazioni comitati di Monza. L’appuntamento è alle 20.30 al centro civico di San Rocco (via D’Annunzio); durante la serata verrà fatto il punto della situazione sul consumo del suolo a Monza e sui prossimi progetti di edilizia.

All’incontro interverrà anche il centro sociale che, ad oggi, non ha una sede dopo i due sgomberi dalle aree occupati di via Ticino e di via Val d’Ossola avvenuti in meno di due mesi. “Ci saremo anche noi portando nuovamente all'attenzione l'inadeguatezza dell'attuale giunta a far fronte alle sfide per una città meno inquinata ed escludente, a partire proprio dall'accanimento repressivo nei confronti della Foa Boccaccio, i cui progetti di autorecupero di aree dismesse costituiscono un modello vincente di lotta alla speculazione", annuncia il centro sociale sui canali social.

Durante la serata si parlerà anche dei capannoni e dei centri commerciali a Sant’Albino e lungo viale delle Industrie; del deposito del cantiere della MM5 e dello svincolo della A52 a Casignolo; delle torri residenziali a San Fruttuoso. Ma si chiederanno anche aggiornamenti in merito ai progetti delle zone a 30 km/h; del progetto dell’ex ospedale Vecchio dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei carabinieri di Monza; del rilancio dell’ex Macello dove si ipotizzava la realizzazione del nuovo polo scolastico innovativo; del futuro dell’ex Buon Pastore e del masterplan del Parco di Monza.