Come si fa il vero risotto alla monzese? Lo hanno spiegato i produttori della luganega

Il vero risotto alla monzese? E' quello preparato con l'aggiunta di luganega ma bianco. Perché quello con lo zafferano è in realtà una variante che attiene alla città di Milano.

A spiegarlo sono stati i referenti dell'associazione Produttori luganega di Monza, la salsiccia per eccellenza della Brianza, che nella serata di lunedì 20 novembre si sono ritrovati a celebrare con amici e soci il primo anno dalla fondazione nel noto ristorante "Fantello" di via Mapelli, nel centro storico, sui cui tavoli vengono da sempre serviti i piatti autentici e tipici della tradizione del territorio.

Ad accompagnare il besanese Aurelio Sala, presidente dell’associazione Produttori della luganega di Monza, e gli altri macellai e salumieri, il consigliere regionale (lega) Alessandro Corbetta, già presente come promotore del consesso in Villa Reale lo scorso anno, in occasione della fondazione: "L'associazione è nata dal mio incontro con Aurelio - ha raccontato il consigliere - Ci siamo infatti resi conto che quel prodotto (la luganega ndr) buonissimo e tipico della nostra terra stava man mano finendo per essere dimenticato. Insieme alla vocazione dei grandi lavoratori e artigiani brianzoli. Così abbiamo deciso di mettere insieme tutti quei produttori desiderosi di promuovere la luganega e in generale i prodotti della propria terra, e di annunciare la fondazione dell'associazione in Villa Reale".

Un evento nel quale (così come ha raccontato Corbetta tra il divertito e l'imbarazzato) per deliziane il palato agli ospiti è stata pure servita della luganega cruda, contrariamente a quanto era stato definito nel menù.

"Dopo l'evento in villa Reale siamo riusciti a far conoscere la luganega e la sua ricetta in numerose manifestazioni, Expo compreso - ha chiarito con soddisfazione Sala - E se prima nei negozi era quasi rifiutata, oggi è invece un prodotto molto ricercato". Oltre a promuovere e tutelare la salsiccia brianzola e i prodotti e le tipicità culinarie del territorio, l’associazione intende anche favorire la cultura del "prodotto a Km 0" e tramandare le arti e i mestieri del settore.

Durante la serata sui tavoli del "Fantello" per i presenti sono stati serviti un antipasto di salumi e formaggio, ovviamente il risotto con la luganega (quella preparata, manco a dirlo, con l'aggiunta di formaggio grana, brodo di carne e vino), e l'immancabile fetta di torta paesana. A rimarcare il grande tesoro culinario di Monza e della Brianza. Che merita di non essere dimenticato.