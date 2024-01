Saranno ai vertici di Asst Brianza: ecco chi sono i nuovi direttori

Direzione Strategica al completo all'Asst Brianza. Sono infatti stati nominati i nuovi direttori sanitario, sociosanitario e amministrativo. Carlo Tersalvi, direttore generale, ha firmato, infatti, le delibere con le quali si occupano tutte le tessere del vertice di Asst Brianza.

Direzione al completo

"I Direttori che mi affiancheranno nel corso del mio mandato - spiega il Tersalvi - hanno un alto profilo professionale e una corposa esperienza consolidata e maturata all’interno del sistema sanitario e sociosanitario lombardo". "Sono certo –aggiunge Tersalvi - che Asst Brianza nel suo complesso ha le competenze giuste per sviluppare e potenziare la nostra azienda con i suoi presidi e per dare forza a risposte adeguate alla domanda di salute del territorio: un territorio vasto e complesso, con quasi 900mila abitanti che chiede un’offerta sanitaria all’altezza delle proprie aspettative".

I nuovi direttori

Ma chi sono i nuovi manager nominati da Tersalvi? Il nuovo direttore sanitario aziendale è Michele Sofia che ha svolto, dal 2021, analogo incarico presso l’Ats di Bergamo. Il neo direttore sanitario è medico anestesista rianimatore: si è laureato all’Università di Pavia e specializzato presso l’Ateneo di Milano Bicocca. Sofia si è sempre occupato di cure palliative e terapia del dolore: prima all’ospedale di Legnano e poi, con ruolo di direttore di struttura complessa, presso l’Asst Rhodense /Ovest Milano. E’ stato anche docente al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano ed è autore di numerosi abstracts e articoli scientifici.

Proviene dall’Ats di Bergamo, dove ha ricoperto analogo incarico, anche il nuovo direttore amministrativo: Ivan Alessandro Mazzoleni. In precedenza era stato direttore sociosanitario presso l’AsstSette Laghi di Varese Mazzoleni ha occupato ruoli apicali o di direzione anche in diversi e importanti comuni lombardi: Legnano, Bergamo (dove è stato direttore generale), Magenta (con un incarico di vice direttore generale e vice segretario comunale). Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bergamo, il nuovo direttore amministrativo di Asst Brianza si è poi ulteriormente specializzato conseguendo master universitari di management pubblico e dei servizi sociosanitari.

Direttore sociosanitario è, infine, Antonino Zagari con alle spalle una carriera trentennale in sanità. Prima di approdare all’Asst della Brianza è stato direttore sociosanitario al Fatebenefratelli/Sacco di Milano e all’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario. Zagari (laureato a Milano Bicocca in Giurisprudenza prima e in Scienze Infermieristiche poi) è stato anche dirigente amministrativo presso l’Ats della Brianza e responsabile del Distretto Sociosanitario di Seregno. Il neo direttore sociosanitario ha sempre affiancato al ruolo di dirigente e manager quello di relatore in importanti appuntamento convegnistici e congressuali e quello di docente in corsi sulle professioni sanitarie.

I tre nuovi direttori si insedieranno in via Santi Cosma e Damiano, a Vimercate, il 16 gennaio.