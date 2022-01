Il Comune dove verranno assunti 500 vigili (senza limiti di età)

Il Comune di Milano investe sulla sicurezza: entro il 2025 verranno assunti 500 nuovi vigili, tra agenti e ufficiali. Il primo bando, in pubblicazione sul sito del Comune di Milano, scadrà il 21 febbraio 2022 e come quelli che verranno pubblicati successivamente prevede una prova preselettiva, prove di efficienza fisica, prova scritta, orali.

Per maggio e giugno sono previste le visite mediche di idoneità e per luglio l'assunzione dei primi 90 allievi agenti che dovranno partecipare a un percorso formativo di tre mesi, ovvero 370 ore, con attività in aula e sul campo e prove di valutazione finali cui seguirà l'entrata in servizio in un contesto di accompagnamento operativo, lavorando con agenti e ufficiali più esperti per imparare anche in strada come meglio svolgere il proprio compito, e coordinati il più possibile da ufficiali, centrale operativa, gruppi specialistici.

Fra le novità di questo percorso di assunzioni l'eliminazione dei limiti di età grazie a una modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano, e l'introduzione di una prova di efficienza fisica nella procedura di selezione dei candidati (corsa, salto in alto, trazioni e piegamenti), importante per individuare persone idonee ai servizi in strada e alle particolari funzioni che devono svolgere gli agenti in servizio anche notturno.

Entro il 2025 l'organico della polizia locale meneghina passerà da 2.818 vigili, a 3.350. Le assunzioni degli agenti avverranno con bandi di selezione, il primo dei quali sarà pubblicato a breve sul sito del Comune. Le graduatorie dei bandi permetteranno il rafforzamento della polizia locale di Milano, consentendo l'assunzione di 240 nuovi vigili entro novembre 2022, e di altri 260 entro novembre 2023. Tra i nuovi 500 vigili, ci saranno oltre agli agenti anche 60 ufficiali. Infatti, lo scorso 16 novembre è stato pubblicato il bando di concorso per gli ufficiali e il 21 gennaio sono previste le prove scritte.