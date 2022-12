Lollo il cameriere che sotto l'albero di Natale trova un contratto a tempo indeterminato

Quello che Lorenzo (detto Lollo) ha trovato sotto l'albero di Natale è il dono che tutti i lavoratori precari vorrebbero ricevere. Lorenzo domani, 27 dicembre, terminerà il suo tirocinio lavorativo, ma alla vigilia di Natale il suo datore di lavoro ha annunciato - sui social - che lo avrebbe assunto a tempo indeterminato.

Una grande gioia per Lorenzo e per i suoi genitori. Lorenzo infatti è un ragazzo autistico e in questi mesi ha lavorato a Cassina de' Pecchi - nel Milanese - da PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici. Il brianzolo Nico Acampora, papà di PizzAut, il 24 dicembre ha annunciato il grande regalo che riceverà Lorenzo, da tutti conosciuto come il cameriere anarchico.

"Un regalo per Lorenzo ma che è contemporaneamente concretezza e speranza per tanti altri ragazzi autistici come lui - scrive Nico su Facebook -. Lorenzo è un grande esperto di cartoni animati, che adora e che conosce a memoria. In questi 18 mesi di tirocinio lavorativo è riuscito a diventare un bravo cameriere, affrontando molte criticità, fra cui la più grande, relazionarsi ai clienti per prendere loro le comande".

Un traguardo senza dubbio molto importante quello raggiunto dal giovane con una disabilità certificata al 100% e che in questi mesi ha dimostrato grande tenacia, costanza ma soprattutto abilità in quel lavoro che, neppure pochi anni prima, sembrava per lui inarrivabile. "Lorenzo ha superato tante sfide - prosegue Acampora -. Viene al ristorante in autonomia con la metropolitana, ha imparato a fare le birre e le bibite, ad apparecchiare e sparecchiare, a mantenere alta e costante l'attenzione, a portare 3 pizze alla volta, a collaborare con i suoi colleghi Aut...ed in ultimo a prendere le comande a tutti i clienti". Una promozione più che meritata e che Lorenzo si è guadagnato giorno dopo giorno, dimostrando di avere la stoffa per fare quel lavoro.

Così che terminato il tirocinio per lui arriva la firma del contratto a tempo indeterminato. "Un contratto di lavoro vero, fatto di tredicesima e quattordicesima, fatto di ferie pagate - conclude Nico Acampora -. Ma soprattutto fatto di dignità, speranza, futuro, riscatto sociale e tanto amore". E alla firma del contratto ci sarà anche un ospite d'eccezione: l'attore Stefano Accorsi che da tempo aveva annunciato il suo desiderio di mangiare 'la pizza più buona della galassia conosciuta'.