Gli alberi caduti durante i nubifragi di luglio verranno messi all'asta

Sono stati oltre 2mila gli alberi abbattuti a Monza durante i nubifragi che il 21 e il 24 luglio hanno messo in ginocchio il capoluogo brianzolo. Prodotti legnosi che, come si legge sulla determina pubblicata sull’albo pretorio del comune di Monza, adesso verranno messi all’asta. I tronchi e i grossi rami sono stati momentaneamente stoccati nell’area di via Procaccini, di proprietà del comune, e in quella di via Marelli.

Materiale legnoso che adesso verrà venduto all’asta. “Si procederà alla vendita di 5.218,20 quintali di materiale legnoso, mediante asta pubblica, con offerte solo in aumento rispetto al valore a base della vendita, tramite la piattaforma telematica Sintel di A.R.I.A. di Regione Lombardia” si legge sul documento ufficiale del comune di Monza.

Quest’estate sui social era anche nata l’idea di trasformare i tronchi devastati dal maltempo in opere d’arte come avviene in alcuni parchi stranieri.