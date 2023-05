Il pattinaggio monzese di nuovo sul tetto d'Europa

"Questi risultati sono una conferma del progetto educativo della società. Le nostre ragazze sono cresciute. Per determinazione e grinta nell'ottenimento dei primi posti in Europa e nel mondo. Cosi si insegue l'eccellenza. Valori che si insegnano qui fin dal primo giorno". Questo il messaggio arrivato alla redazione di MonzaToday dal papà di una delle atlete dell'Astro Roller Skaring a poche ore dalle importanti vittorie che le pattinatrici monzesi hanno ottenuto ai Campionati Europei Gruppi Show & Precision 2023 di pattinaggio artistico a rotelle.

Un risultato straordinario quello inanellato dalle atlete che, nelle gare che si sono svolte a Parades (in Portogallo) dal 4 al 6 maggio, hanno conquistato il il gradino più alto del podio: la medaglia d’oro nel sincronizzato juniores, e per il terzo anno consecutivo anche per il gruppo senior. Una conferma per le atlete che hanno dimostrato la loro bravura, concentrazione e ottima preparazione in una delle competizioni più difficili. Ma ancora una volta il Monza Precision Team ha superato gli avversari conquistando il prestigioso trofeo. Un risultato straordinario raggiunto grazie al grande lavoro delle atlete e dello staff formato da Luisa Biella, Claudia Striatto e gli allenatori Paola Biella e Roberto Riva, Laura Longoni Caterina Tambè e Giulia Russo.

Solo due mesi fa la Monza Precision Team Juniores aveva conquistato il titolo di Campioni Italiani. La squadra si era esibita con la coreografia “Epic Fight” conquistando direttamente l’accesso agli Europei e ai Mondiali che si diputeranno in Colombia. Nel pomeriggio di domenica 7 maggio le campionesse ritorneranno in Italia accolte dall'entusiasmo dei loro tifosi. Ancora una volta vittoriose, ancora una volta felici di avere portato alto il nome di Monza nello sport internazionale.