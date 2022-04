Vende sciarpe e magliette false dell'Atalanta, nei guai un brianzolo

Oltre 800 capi di abbigliamento e gadget falsi, con il logo dell'Atalanta contraffatto. È finito nei guai un brianzolo perchè è stato trovato dai militari del comando provinciale di Bergamo mentre vendeva fuori dallo stadio orobico circa 800 capi di abbigliamento e accessori sportivi ritenuti contraffatti, riportanti loghi della “Atalanta bergamasca calcio”. In particolare, i finanzieri della tenenza di Grumello del Monte, grazie ad un'attività di appostamento al “Gewiss stadium” in occasione di un incontro casalingo della squadra di calcio orobica, hanno individuato numerosi capi d’abbigliamento e accessori riconducibili alla squadra bergamasca da ritenersi contraffatti, come successivamente confermato anche da apposita perizia. L'operazione ha permesso di bloccare la vendita del materiale sportivo contraffatto mentre erano esposti su una bancarella gestita da un cittadino brianzolo e posizionata nel piazzale antistante all’impianto sportivo.

In vendita fuori dal "Gewiss Stadium"

L'inventario fatto dai militari delle fiamme gialle ha permesso di individuare 391 sciarpe, 211 magliette, 75 “patches”, 94 cuffie e 19 scaldacollo, riportanti i loghi non originali “Bga”, “Atalanta 1907”, “Atalanta Girl”, “Forza Atalanta”. A seguito dei controlli tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bergamo per i reati penali di commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Dopo i controlli allo stadio è scattata anche la perquisizione a casa dell’indagato che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche due macchinari (presse a caldo), utilizzati per appore sui prodotti i loghi della squadra orobica.