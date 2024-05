Conducenti, tecnici e ingegneri: l'azienda che cerca personale e dà anche un contributo casa

Lavorare per Atm? È possibile grazie al Job Tour, l’iniziativa itinerante a bordo di un bus elettrico per far conoscere, promuovere e avvicinare l’azienda di trasporti al territorio con l’obiettivo di mettersi direttamente in contatto con i possibili candidati.

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, la una nuova edizione del Job Tour di Atm con torna con quattro giornate di incontri con il personale di Atm, sabato 18 e domenica 19 maggio al centro commerciale "Milanofiori" di Assago, e sabato 25 e domenica 26 maggio presso "Il Centro" di Arese: qui, chi fosse interessato, potrà lasciare il proprio curriculum vitae.

E durante gli incontri si potranno addirittura effettuare direttamente i primi colloqui conoscitivi con il personale delle risorse umane.

Conducenti, manutentori, tecnici e ingegneri

Ogni anno l’azienda necessita di nuovi inserimenti a seguito del fisiologico turnover e alla crescita del servizio di trasporto pubblico e l’impegno di Atm sul fronte ricerca di nuove persone è massimo, in particolare di conducenti, manutentori, tecnici e ingegneri.

"Il Job Tour rientra nei progetti di recruitment che Atm sta portando avanti per rispondere alle nuove esigenze del mutato scenario del mercato del lavoro e rendere più attrattivo il trasporto pubblico in un contesto notevolmente cambiato, che evidenzia una difficoltà dell’intero settore, e non solo, nel trovare risorse sia Italia sia all’estero - fanno sapere dall'azienda - Con un importante investimento di oltre 1 milione di euro Atm sostiene interamente i costi delle patenti offrendo ai futuri conducenti la possibilità di conseguire gratuitamente la patente D insieme alla Carta di qualificazione del Conducente".

Il contributo casa

Inoltre Atm si fa carico del contributo casa per i neoassunti per i primi mesi di affitto. "Grazie al Job Tour 2023 e alle iniziative di sostegno economico -finanziarie messe in campo da Atm, il colosso dei trasporti è riuscita a selezionare oltre 300 futuri conducenti che proprio in questo periodo hanno iniziato l’iter per il conseguimento gratuito delle patenti. Prosegue quindi l’investimento Atm in progetti di recruitment per continuare a elevare i livelli di servizio di fronte alle crescenti esigenze della mobilità cittadina".

I piani di recruitment e le posizioni aperte sono disponibili a questo link.