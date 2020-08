Milano, Atm: dal 26 agosto anche carnet da 10 viaggi sono acquistabili via App

Un altro importante passo avanti per la digital transformation di Atm, che dal 26 agosto offre ai passeggeri la possibilità di acquistare via App i carnet da 10 viaggi validi su tutto il sistema tariffario (Mi1-Mi9).

La novità si aggiunge alle nuove funzioni dell’App, attive da luglio, che consentono di rinnovare tutti gli abbonamenti (settimanali, mensili, annuali) con carta di credito o PayPal.

L’innovazione digitale di Atm ha avuto necessariamente un colpo di accelerazione negli ultimi mesi a seguito dell’emergenza Covid che ha cambiato tempi e modalità di viaggio imponendo nuovi strumenti digitali per offrire un servizio più semplice e sicuro, che renda sempre meno necessario recarsi agli Atm Point per determinate operazioni.

Si completa così l’offerta digitale di Atm con la smaterializzazione di tutti i titoli di viaggio, che possono ora essere acquistati direttamente da mobile coprendo tutte le zone e tariffe del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità STIBM. In aggiunta anche quest’anno gli under 27 possono richiedere la nuova tessera per l’abbonamento direttamente online sul sito atm.it e con spedizione gratuita a casa entro 7 giorni.

Un insieme di evoluzioni che hanno l’obiettivo di migliorare sempre di più la travel experience dei passeggeri con un servizio più smart e veloce.