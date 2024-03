I 4 cuccioli abbandonati in Brianza che adesso cercano una famiglia

Della loro storia non si sa nulla. L’unica (triste) certezza è che sono stati abbandonati (e trovati) insieme a Desio. Probabilmente tutti fratellini di una stessa cucciolata che poi il proprietario ha abbandonato.

Dolcissimi cuccioli accalappiati che sono stati accolti nel progetto “4 zampe cercafamiglia”, una sorta di vetrina virtuale di Ats Brianza dove vengono mostrate le immagini e le storie di quei cani ritrovati sul territorio e che sono sprovvisti di microchip, fondamentale per poter risalire al proprietario. Che in questo caso, molto probabilmente, ha deciso di sbarazzarsi dei 4 cuccioli (il maschio in foto e le tre sorelline). Sono tutti e quattro sani, amano giocare e sono curiosi. Per loro si cerca una famiglia che abbia tempo e amore da dedicargli. Per maggiori informazioni telefonare al numero.0341482465 e digitare 1 , oppure inviare un’email a veterinaria.lecco@ats-brianza.it