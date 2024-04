Un attacco hacker ha causato disagi ai sistemi informatici dei centri diagnostici e dei punti prelievo di Synlab, il gruppo attivo nell'ambito di servizi di medicina presente con diverse sedi anche sul territorio di Monza e Brianza. L’annuncio arriva direttamente dalla sede centrale del leader dei centri diagnostici e di prelievo, che avvisa i pazienti dell'attacco hacker e dei disagi nell’uso dei sistemi informatici. Per garantire la sicurezza sono stati disattivati, come prevedono i protocolli dell'azienda, in via precauzionale.

L'avviso

"SYNLAB informa tutti i Pazienti e i Clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati. L’azienda ha prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti. Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri Clienti e Pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti. SYNLAB si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione sopra descritta e informa che non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata. SYNLAB manterrà informata la propria utenza sugli sviluppi della situazione attraverso i propri social media".