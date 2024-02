"Attenzione per i vostri cani", trovati bocconi sospetti a Monza

Bocconi sospetti all'interno di un'area cani a Monza. La segnalazione relativa al ritrovamento di pezzi di carne di provenienza sospetta sparsi nell'area di sgambamento riservata agli amici a quattro zampe arriva dai social. "A seguito di ritrovamento bocconi sospetti è stata fatta regolare segnalazione alla polizia locale affinché venga attivata la procedura corretta e avvisati di conseguenza gli uffici competenti Ats e istituto zooprofilattico per le analisi" spiega Barbara Zizza, referente del Movimento animalista e della Leidaa. La segnalazione riguarda l'area cani di via Adigrat e risale alla serata di lunedì 26 febbraio.

"Ricordiamo che posizionare esche o bocconi che possano contenere veleno o oggetti che causino ferite o cagionare la morte di un animale costituisce reato in base all'art. 544 o 544 ter. del codice penale". Non è la prima volta che in città e in Brianza vengono ritrovati bocconi sospetti destinati agli animali.