Da Hollywood è arrivato in Brianza il "dottor stranamore"

Un arrivo decisamente inatteso il suo. L'attore Patrick Dempsey, il celebre "dottor stranamore" della serie televisiva americana "Grey's Anatomy" è stato infatti avvistato a Caponago nella giornata di venerdì 15 marzo.

Stando alle indiscrezioni l'attore sarebbe stato ospite della "Intercos", l’azienda di cosmetica di via Marconi, nell'area industriale al confine con Agrate. Seppure non siano ancora stati resi noti i motivi della visita, certo è invece il clamore che la stessa ha suscitato. Richiamando decine di fan davanti ai cancelli dell'azienda desiderosi di farsi fotografare con l'attore.

Derek Christopher Shepherd è stato uno dei personaggi più importanti della serie televisiva "Grey's Anatomy", interpretato appunto dall'attore 58enne che nel medical drama è il marito di Meredith Grey. Il soprannome del personaggio, McDreamy (in italiano "dottor stranamore"), è stato scelto personalmente da Shonda Rhimes, la regista. Notissimo al pubblico del piccolo e grande schermo, definito uno degli uomini più sexy del pianeta, Dempsey è stato anche uno dei protagonisti di "Ferrari", il film uscito nei cinema che racconta il mito di Enzo Ferrari. Non a caso, vista la sua grande passione per i motori.

E pure dell'Italia, dove in diverse interviste ha dichiarato gli piacerebbe prendere casa.