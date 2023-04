"Mare Fuori", il meet&greet con gli attori della serie tv al centro commerciale

Il successo della serie Rai “Mare Fuori” arriva anche alle porte di Monza, ad Antegnate, in provincia di Bergamo dove sabato 29 aprile Wobinda Produzioni, ha organizzato un momento di incontro con i protagonisti del cast della fiction.

La terza stagione di Mare Fuori ha bruciato in pochi giorni ogni record su Rai Play con oltre 8 milioni di visualizzazioni nelle sole prime 24 ore. Un vero record per la Rai che coproduce la serie con Picomedia: I dati digitali evidenziano, inoltre, come a determinare il successo della serie Tv siano i target più giovani: la metà degli spettatori che ha visto Mare Fuori su Rai Play ha infatti meno di 25 anni. Sono state più di trecentomila le nuove iscrizioni a Rai Play in un giorno, che grazie a Mare fuori triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti. Per la sola prima puntata oltre un milione i device collegati durante il corso della giornata. Dal lancio, il primo febbraio, il titolo ha totalizzato più di 90 milioni di visualizzazioni su Rai Play.

E presto inzierà un tour nazionale con i protagonisti della serie in esclusiva, che darà la possibilità al grandissimo pubblico di poter incontrare i propri beniamini dal vivo nei migliori centri commerciali e location pubbliche e private, dopo averli potuti ammirare in Tv. Sabato 29 aprile sarà la volta di Antegnate presso lo shopping center di via del Commercio. Presenti al meet&greet gli attori Francesco Panarella (Cucciolo) e Giovanna Sannino (Carmela).

Da Monza qualche tempo fa era passato anche un altro volto della famosa serie tv. Si tratta di Carmine Recano, attore che nella serie tv “Mare Fuori” interpreta il ruolo di Massimo, il Comandante. Recano era stato impegnato al teatro Manzoni con lo spettacolo “Mine Vaganti” a inizio marzo. Fuori dal tetatro si erano accalcati centinaia di fan a caccia di un selfie.