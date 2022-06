L'audio di Fedez in lacrime: "Ho paura di morire"

Fedez torna a parlare della sua malattia. Il rapper ha ricevuto poche settimane fa i risultati dell'esame istologico e ha fatto sapere che fortunatamente il tumore al pancreas - rimosso a marzo - non ha preso i linfonodi. L'incubo è finito, ma Fedez non vuole dimenticare la lezione di vita ricevuta da questo periodo difficile e soprattutto vuole condividerla. Oggi, mentre si trova con la famiglia sul Lago di Como per un weekend di relax, ne mette in comune un altro pezzo, forse il più duro. Tra le storie Instagram pubblica alcuni stralci della seduta dallo psicologo fatta poche ore dopo la terribile diagnosi: "Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la sedua fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e gioia".

Fedez ricorda ogni momento: "Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli. Oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d'insegnamento. Perché l'essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore". Nei due audio si sente il cantante piangere disperatamente mentre sfoga tutte le sue paure - "Ho paura di morire, che i miei figli non si ricorderanno di me" -, poi il pensiero per la moglie Chiara, "la più forte di tutte". Le registrazioni sono un pugno nello stomaco e Fedez fa una precisazione per evitare ogni polemica: "Prendete queste mie esternazioni come meglio credete: voglia di condividere, manie di protagonistmo o narcisismo fine a se stesso. Non me ne frega molto. Vorrei solo che chi sta affrontando una situazione simile sappia che è tutto normale provare determinate sensazioni. Non siete soli - conclude - non siete strani. Là fuori c'è a chi può far bene tutto questo e tanto mi basta".