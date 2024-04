Pedemontana: ecco il futuro della tratta B2 che attraverserà la Brianza

Pedemontana di nuovo sui banchi del Pirellone. Giovedì 2 maggio alle 11.30 ci sarà un’audizione della V Commissione regionale Territorio, Infrastrutture e Mobilità. Si parlerà della tratta B2.

All’incontro,che sarà possibile seguire anche in diretta streaming, interverranno Luca Santambrogio presidente della provincia di Monza e Brianza; Gianpiero Bocca sindaco di Cesano Maderno in rappresentanza dei Comuni della tratta B2; il sindaco di Paderno Dugnano; il direttore generale di Autostrada Pedemontana Spa;e il responsabile delle attività di ricerca e di progettazione settore Traffico e Viabilità del Centro Studi PIM.

La tratta B2 è lunga 9,5 km. "La tratta B2 è compresa tra l’interconnessione con la tratta B1 a Lentate sul Seveso e lo svincolo di Cesano Maderno - si legge sul sito di Pedemontana -. Un’area caratterizzata da diverse criticità, dovute alla presenza di un edificato molto fitto a ridosso del sedimento stradale e di tre attraversamenti ferroviari. Inoltre il tracciato, nei comuni di Meda, Seveso e Cesano Maderno, attraversa una vasta area sottoposta a vincolo ambientale".

"Due le interferenze con il reticolo idrico: la prima con il torrente Seveso, la seconda con il torrente Certesa - si legge ancora -. A causa della mancanza di un corridoio libero per il passaggio dell’infrastruttura, la tratta B2 rappresenta un’eccezione al tracciato di Pedemontana Lombarda, che si sviluppa per lo più su nuova sede stradale: tra Lentate e Cesano Maderno l’infrastruttura si sovrappone invece all’unico corridoio disponibile, la superstrada già esistente SP ex SS 35 Milano-Meda,ampliandola e riqualificando".

"Lunga circa 9,5 km, - si legge ancora nella presentazione del progetto - la tratta B2 si sviluppa prevalentemente in galleria artificiale (2,5 km), trincea (4,6 km) e rilevato (2,3 km). Tre gli svincoli in progetto:Lentate sul Seveso, Barrucana e Meda (quest’ultimo funge da cerniera tra latratta a nord, a due corsie per senso di marcia, e la tratta a sud, a trecorsie per senso di marcia).I Comuni attraversati dal tracciato principale, tutti in provincia di Monza eBrianza, sono: Lentate sul Seveso, Barlassina, Seveso, Meda, Cesano Maderno.La tratta B2 comprende quattro opere di viabilità locale, definite in questo caso“strade di arroccamento”: la tangenziale di Meda nei comuni di Meda, Seveso e Seregno; il collegamento di via Trento nei comuni di Cesano Maderno e Desio con lo svincolo della Barrucana in comune di Cesano Maderno; il collegamento di via don Sturzo in comune di Seveso con via De Medici in comune di Cesano Maderno;la tangenziale di Birago in comune di Lentate sul Seveso".