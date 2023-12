Che cosa si augura il sindaco Pilotto per Monza e i monzesi per il 2024

Quello che sta per concludersi è stato per il sindaco di Monza Paolo Pilotto un anno impegnativo, ma positivo. E con il suo tipico ottimismo guarda al 2024 con il bicchiere mezzo pieno. È conscio delle difficoltà che dovrà affrontare, in primis quello della gestione dei migranti anche se ad oggi, giovedì 21 dicembre, dalla prefettura non sono ancora giunti aggiornamenti in merito al possibile centro di accoglienza che potrebbe essere aperto nello stabile di via Monte Oliveto.

“Quello che sta per concludersi è stato un anno umanamente bello - ha commentato il primo cittadino durante la conferenza di fine anno con la stampa -. Non sempre, purtroppo, siamo riusciti a mediare i toni alcune volte molto pesanti che sono emersi sui social”. Perché, ormai si sa, la politica viaggia anche (e soprattutto) in rete. Non soltanto in occasione della campagna elettorale. Così che soprattutto sui gruppi social cittadini è quasi quotidiana la segnalazione di episodi (non sempre imputabili all’amministrazione) di problemi e disagi. Oltre all’utilizzo dei social per segnalare per esempio buche o strade dissestate.

“Malgrado tutto quest’anno posso di dire qualcosa di muove – ha proseguito -. E per il 2024 mi auguro in primis un rasserenamento dei rapporti. Un invito a continuare a lavorare insieme, ma con più serenità. Bisogna imparare a fare sistema in ogni ambito. E in Brianza siamo bravi a fare sistema: abbiamo una naturale vocazione al collegamento e alla collaborazione. Non sono un visionario e le recenti classifiche positive sulla vita a Monza e in Brianza ne sono la dimostrazione”.