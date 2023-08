Quanto aumenteranno biglietti e abbonamenti Trenord (dal 1° settembre)

Un ritocco del listino, ovviamente verso l'alto. Da venerdì 1° settembre i pendolari lombardi si troveranno a fare i conti con un aumento del costo di biglietti e abbonamenti Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in tutta la Lombardia. Il fatto è stato annunciato dalla stessa azienda ferroviaria con una nota sul suo sito. Gli aumenti, più nel dettaglio, non riguardano il listino Stibm (le tariffe "treno+metro" utilizzate dai pendolari dell'hinterland) ma "solo" i ticket integrati "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "trenoincittà" e saranno di circa il 4%.

Alcuni esempi

L'aumento dei biglietti è necessario per rispondere a una norma regionale che chiede di adeguare i costi all'inflazione, la stessa che potrebbe portare il comune di Milano - mentre Trenord è "sotto" la regione - a far salire il prezzo dei ticket Atm. Per il momento non è ancora chiaro quando scatterà l'aumento dei prezzi della metro né quanto peserà, ma il caso è già approdato a Palazzo Marino. Una prima sintesi sulla questione, comunque, potrebbe arrivare a stretto giro.

Critiche da Pd e M5s

"Nonostante le rassicurazioni e il tentativo continuo di scaricare sulle città le scelte di rivedere le tariffe, dal 1 settembre scatteranno gli aumenti previsti dalla Giunta Fontana a luglio, ben il 4.01% in più. Ma andasse tutto bene: il servizio arranca sempre più con treni saltati, mancanza di aria condizionata, bonus continui perché non viene raggiunta la soglia minima di un trasporto dignitoso. Siamo oltre l’immaginabile", commenta Simone Negri, consigliere regionale del Pd e capogruppo in V Commissione Mobilità.

"La destra al governo costa caro ai cittadini, che per muoversi in Lombardia, a partire dal prossimo mese di settembre saranno costretti a pagare un prezzo sempre più salato - ha chiosato Nicola Di Marco, capogruppo M5s in consiglio regionale -. Il tutto a fronte di un servizio che continua a mostrare intollerabili carenze, sia in termini di puntualità che di affidabilità. Il Movimento Cinque Stelle, durante l’ultima sessione di bilancio, aveva chiesto che gli aumenti previsti fossero bloccati, proprio per far fronte alle difficoltà dei cittadini già schiacciati dal caro-mutui e dall’aumento dell’inflazione. Poteva essere l’occasione di riportare i cittadini sui mezzi pubblici, visto anche il costo sempre più elevato dei carburanti. Il centrodestra invece non ha sentito ragioni e ha ignorato le nostre richieste preferendo regalare altri seicento milioni di euro a Pedemontana e rendendo di conseguenza inevitabile l’adeguamento delle tariffe annunciato da Trenord per il mese di settembre"