A Monza la prima gara tra auto "intelligenti" in pista senza pilota

Auto in pista senza pilota, “guidate” da remoto, senza nessuno a bordo. E una competizione che si terrà a Monza in occasione di Mimo, il Milano Monza motor show che sarà anche la prima di questa tipologia in Europa. Monza si consacra città dei motori. Dal 16 al 18 giugno nel capoluogo brianzolo torna l’appuntamento con il motor show giunto quest’anno alla sua 3ª edizione.

La vetrina espositiva sarà a Milano, in piazza Duomo mentre a Monza sarà protagonista la velocità con test drive di tutte le motorizzazioni all’interno dell’Autodromo Nazionale. Ma tra le novità della tre giorni dinamica che colorerà i paddock, i box, l’anello alta velocità e la pista di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza c’è anche la Indy Autonomous Challenge. La competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota programmate da squadre composte da università e centri di ricerca di tutto il mondo p er la prima volta arriva in Europa. A Monza, su un circuito con curve e staccate. La gara è in programma domenica 18 giugno. Le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alle vetture di guidare autonomamente e di darsi battaglia in sfide “head to head” a eliminazione.

Queste supercar a guida autonoma saranno anche protagoniste dell’innovativo taglio del nastro che darà il via alla 3ª edizione di MIMO sulla pista di Formula 1 davanti ai media, ai rappresentanti delle case e alle istituzioni politiche partner del Milano Monza Motor Show.

“La città di Monza è orgogliosa di ospitare anche quest'anno MIMO Milano Monza Motor Show che quest'anno si presenta ancora più ricco e denso di novità tecnologiche e di mercato. Di questo vogliamo ringraziare, oltre agli organizzatori, ACI Milano e l'Autodromo Nazionale Monza, testimoniando sempre di più la comune volontà e obiettivo di valorizzazione della nostra città. Vogliamo cogliere l'occasione per presentare a tutti i numerosi visitatori che verranno al MIMO, le bellezze di Monza tra cui Villa Reale, il museo del Duomo con la Corona Ferrea e il centro storico” ha aggiunto Carlo Abbà, Assessore Attività produttive Comune di Monza. Qui il programma completo e le informazioni sull’evento che è a partecipazione gratuita.