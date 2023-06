Le auto che si guidano da sole (senza pilota) che sfrecceranno in autodromo

Tecnologia, velocità e innovazione. In pista, in autodromo, con auto a guida autonoma, senza pilota impegnate in una gara. Si tratta della prima competizione di questa tipologia in Europa e si terrà a Monza in occasione di Mimo, il Milano Monza motor show in programma dal 16 al 18 giugno nel capoluogo brianzolo. Fino a oggi le vetture dell'Indy Autonomous Challenge sono state impegnate in gare di guida autonoma nell’ovale della pista negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto anche i 280 km/h. E adesso questa esibizione speciale arriverà a Monza.

L'Indy Autonomous Challenge vedrà gareggiare Dallara AV-23 guidate da un software di controllo che, utilizzando sensori, supercomputer e hardware di attuazione, permette alla vettura di guidare autonomamente. A programmare i software gli studenti ed i ricercatori delle più importanti università e centri di ricerca del mondo: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Technische Universität München (TUM), e il team USA MIT-PITT-RW, ovvero Massachusetts Institute of Technology (MIT) in collaborazione con University of Pittsburgh, Rochester Institute of Technology (RIT), e University of Waterloo.

Le prove libere, le qualifiche e la competizione sono in programma nell'ambito della terza edizione del Mimo, il Milano Monza Motor Show che animerà il weekend del 16,17 e 18 giugno tra la città brianzola e il capoluogo lombardo.

Ricco il calendario della Indy Autonomous Challenge, che prevede due diversi slot di prove libere nella giornata di venerdì 16 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30, e due diversi slot di qualifiche nella giornata di sabato 17 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. Per la giornata di domenica 18 giugno è previsto un ultimo slot di prove libere, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, ed è atteso il momento della gara, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, seguito dalla premiazione, che si svolgerà alle 16.30.