Sos sicurezza: la strada dove le auto sfrecciano anche contromano

Sicurezza, quella sconosciuta, in zona Boscherona. Auto che sfrecciano a tutta velocità, anche contromano; strani via vai e traffici all’apparenza illeciti. In zona Boscherona si chiedono maggiori controlli, una revisione della viabilità e un maggior passaggio delle forze dell’ordine. A chiederlo è il gruppo Controllo di Vicinato che ha raccolto le segnalazioni di diverse situazioni di criticità (in tema di sicurezza) della zona.

"Purtroppo notiamo un continuo via vai di auto di grossa cilindrata, ma non solo, che transitano a forte velocità, e anche contromano, lungo le due vie nei pressi della Boscherona”, spiegano. Strade ad alta percorrenza di pedoni dove il limite di velocità è a 30 km/h ma, da quanto riferisce il Controllo di Vicinato, il limite non viene rispettato se non quando gli automobilisti frenano in prossimità dei dossi. “Sfiorano le recinzioni, sfiorano le auto che procedono in senso inverso, ma soprattutto non hanno il minimo riguardo delle persone, delle famiglie, dei gruppi di cammino e dei ragazzi che frequentano il centro sportivo e il parco pubblico della Boscherona”, denunciano i cittadini.

Che, a loro volta, sollecitano un intervento dell’amministrazione “per esempio restringendo la carreggiata, posizionando ulteriori dossi per obbligare gli automobilisti a rallentare. Prima che sia troppo tardi”. Un problema che prosegue da almeno 7 e che il gruppo Controllo di Vicinato ha più volte sollevato sia alla giunta Allevi sia alla giunta Pilotto.