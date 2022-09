Moto, auto storiche e cavalli dei carabinieri in piazza per il Fuori GP

Mezzi storici dell'Arma esposte ai piedi del Duomo. Motori e fiamma dei carabinieri in piazza per celebrare il Gran Premio. Tra le iniziative organizzate nell'ambito del Fuori Gp in città c'è anche l'allestimento organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Monza con un gazebo e mezzi storici del GASAC - Gruppo Automotoveicoli Storici Arma Carabinieri C.A. Dalla Chiesa,. L'iniziativa coincide con il 60° anniversario dell'Alfa Romeo Giulia.

Oltre agli auto-motoveicoli per impiego operativo e a un mezzo speciale di protezione civile in centro e nei vicoli del centro storico sarà impegnata nel servizio di istituto, una pattuglia dei carabinieri a Cavallo del Posto Fisso a Cavallo di stanza all’interno del Parco della Villa Reale di Monza.Saranno esposti una Alfa Giulia Quadrifoglio 500 CV, Alfa Giulia 2.0 turbo benzina 200 CV, moto Ducati Multistrada 1260, mezzi storici e della protezione civile.

L'Associazione Nazionale Carabinieri saràpresente durante le giornate del Fuori GP con una attività di volontariato che coinvolgerà le 16 sezioni della Provincia di Monza Brianza la cui finalità sarà di osservazione ed eventuale segnalazione di criticità.