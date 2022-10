E' finita un'era: da lunedì arrivano i bus sostitutivi

Saranno gli autobus sostitutivi a portare avanti e indietro lungo la Comasina, i pendolari che da lunedì saranno "orfani" per la chiusura della metrotramvia Limbiate-Milano. Venerdì l'ultima corsa celebata dai pendolari come un'era che finisce. La politica, nonostante mesi di mobilitazione non è riuscita a salvare la linea leggera della Brianza.

Il sindaco amareggiato

"Cosa ho pensato quando ho visto il tram con il cartello “ultima corsa”? Ho pensato che è una sconfitta del sistema Italia. Come sindaci abbiamo già scritto a Sala di Milano per chiedere che faccia in modo che l’extra costo per la realizzazione della metrotranvia venga accordato quanto prima per evitare che si perda una occasione per il trasporto pubblico del Nord Milano" ha spiegato Antonio Romeo, che insieme agli altri primi cittadini della Milano-Limbiate si è battuto per provare ad evitare che il tram venisse cancellato a causa di alcune norme sulla sicurezza.