L'Autodromo entra nel Metaverso: in pista con un avatar

Un secolo di storia, di emozioni e di velocità celebrato all'insegna del futuro. Perché adesso l'Autodromo di Monza - che quest'anno spegne la candelina numero 100 - si potrà visitare anche attraverso il mondo virtuale. Il Tempio della Velocità monzese entra nel Metaverso, conquistando il primato di essere il primo circuito ed entrare in questa realtà parallela.

Il progetto

L'ingresso a brevissimo, da settembre l’Autodromo Nazionale Monza. Il circuito verrà ricreato nell’universo virtuale e sarà così fruibile dai tifosi per assistere da remoto ad eventi, visitare la pista e le strutture riprodotte in tre dimensioni e partecipare a contest legati al motorsport. L’Autodromo potrà essere visitato gratuitamente dai tifosi nel Metaverso italiano The Nemesis. Attraverso il proprio computer o smartphone, gli utenti potranno scegliere un avatar ed accedere al mondo virtuale e interattivo, prendendo parte ad esperienze immersive e incontrando altri appassionati.

Guardando al futuro

L’annuncio è stato nella giornata di giovedì 28 luglio da Alessandra Zinno, direttore generale dell’Autodromo, al Giffoni Film Festival. Il lancio ufficiale del Monza Meta Circuit, la land del Circuito nel Metaverso, avverrà in occasione del prossimo Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 che si correrà l'11 settembre. "Lo scorso anno siamo stati i primi a lanciare gli NFT del Circuito e da settembre saremo presenti nel Metaverso, segnando ancora una volta un primato- ha commentato Alessandra Zinno -. Il Monza Meta Circuit fornirà nuove opportunità di interazione non solo con il pubblico, ma anche con clienti e sponsor. Alla realtà, uniremo le esperienze nel mondo virtuale che ci consentiranno di coinvolgere gli spettatori in eventi studiati appositamente per il Metaverso e fornire allo stesso tempo una nuova opportunità di visibilità per i brand. Nelle prossime settimane illustreremo tutte le possibilità che offriremo ai nostri appassionati".

Tutto made in Italy

Il Monza Meta Circuit sarà realizzato dalla start up italiana Rocket Dreams attraverso Nfactory. La factory specializzata in prodotti per il Metaverso seguirà la progettazione degli ambienti virtuali e delle esperienze offerte agli utenti, supportata da Wheelz Magazine per la brand strategy.