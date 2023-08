A Monza piloti per un giorno, dove e quando cimentarsi al volante dei bolidi (virtuali)

Cimentarsi nel cambio gomme, testare la propria abilità al simulatore, vivere l’emozione del podio e compiere un salto nella Formula 1 del futuro. Per gli appassionati di automobilismo sarà possibile farlo all'Autodromo di Monza dall'1 al 3 settembre. Nel Tempio della Velocità dove sarà allestita - tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità - la FanZone. Le prove di guida simulate saranno anche l’occasione per poter ammirare alcune monoposto made in Italy del passato: Alfa Romeo 182 (1982), Minardi 189 (1989), BMS/Dallara-Cosworth 190 (1990), Lambo 291 (1991), Fondmetal GR02 (1992).

La colonna sonora nell'area sarà garantita da otto DJ targati M2O - radio partner della FanZone - i quali, alternandosi, scandiranno il ritmo del fine settimana monzese dedicato al mondo dei motori. Sabato sera, 2 settembre, infine il live con Carola Campagna. In un clima di puro divertimento sarà dunque possibile per gli appassionati provare (virtualmente) a ripercorrere la guida dei grandi campioni dell'automobilismo.

L'accesso all'area speciale per le prove di guida simulate sarà possibile da venerdì 1 settembre, esclusivamente da viale Mirabello, dalle 9 alle 19, e sarà consentito solo a chi possiede un biglietto per i giorni del Gp. I cancelli dell’impianto, invece, si apriranno al pubblico a partire dalle 7.30. L’acquisto dei biglietti è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it