Chiusura sulla A4: traffico deviato

A4: chiude per una notte l'uscita Tangenziale Est.

Sulla A4 Milano - Brescia, per consentire lavori di competenza di Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22 di giovedì 13 giugno alle 5 di venerdì 14 giugno, sarà chiusa l'uscita Tangenziale Milano est, per chi proviene da Milano.

Lo riferisce Autostrade per l'Italia, che in alternativa consiglia agli automobilisti di uscire ad Agrate, al km 145+900, e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano, per poi immettersi sulla A51 Tangenziale est. Oppuredi seguire le indicazioni per A1/Bologna dal nodo A4/A52.