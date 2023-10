Controlli sulle strade della Brianza: ecco dove sono gli autovelox (fino a domenica)

Strade di Monza e della Brianza supercontrollate. Anche in questa settimana ci saranno i controlli con gli autovelox per cercare di limitare il dramma degli incidenti legati all'eccessiva velocità. La polizia di Stato - in quanto "intervento trasparente" - ha reso noto le tratte interessate fino a domenica 15 ottobre 2023. Ecco dove verranno installate.

I controlli settimanali in Lombardia

11/10/2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Provinciale SP / 169 Carvico - Brivio BG

SP / 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Via Monti- Seregno MB

12/10/2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS / 9 via Emilia LO

13/10/2023

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Statale SS / 36 del lago di Come e dello Spluga LC

SS / 9 via Emilia LO

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano MB

14/10/2023

Autostrada A / 07 Milano-Genova PV

A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

15/10/2023