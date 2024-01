Tutti gli autovelox presenti questa settimana in Brianza e nel resto della Lombardia

Anche le nuovo anno proseguono le attività di controllo sulle strade della Lombardia. La polizia di Stato - come ogni lunedì - ha reso note le tratte di statali, provinciali e autostrade in Lombardia dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi, lunedì 8 gennaio, fino a domenica 14 gennaio.

L'intento è contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. "Un modo - si legge sulla pagina dedicata della polizia - per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. È importante tenere la velocità sotto controllo".

Ecco il calendario con le date e i le strade in cui saranno posizionati gli autovelox:

9 gennaio

Ss639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Sp342 Briantea BG

10 gennaio

Sp671 della Valle Seriana BG

11 gennaio

Meda, via Vignazzola MB

12 gennaio

A7 Milano-Genova PV

A35 Milano-Brescia BS

A51 Tangenziale Est di Milano MI

Ss336 dell'aeroporto di Malpensa VA

Ss9 via Emilia LO

Sp671 della Valle Seriana BG

13 gennaio

Ss9 via Emilia LO

14 gennaio

A7 Milano-Genova PV

Ss9 via Emilia LO

Sp525 del Brembo BG