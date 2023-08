Autovelox in Brianza (e in Lombardia): ecco dove saranno fino al 6 agosto

Come ogni settimana è stato reso noto l'elenco completo delle postazioni e dei controlli da oggi e fino a domenica prossima 6 agosto in Lombardia.

Ancora controlli lungo la strada Statale 36 e anche sulla A9 questa settimana con l'ausilio di autovelox mobili con il duplice obiettivo di vigilare sul rispetto delle regole, in particolare quelle legate ai limiti di velocità, e garantire la sicurezza degli automobilisti. La Valassina sarà soltanto una delle strade pattugliate dagli agenti della polizia in questa settimana in Lombardia. ecco dove verranno posizionati.

Il calendario degli autovelox

Giovedì 3 agosto

Autostrada A /07 Milano-Genova PV

A /22 Brennero-Modena MN

A /35 Bergamo - Nembro - Albino BS

Strada Statale SS /36 del lago di Come e dello Spluga LC

Strada Provinciale SP /142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio BG

SP /235 di Orzinuovi LO

SP /671 della Valle Seriana BG

Venerdì 4 agosto

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi LO

SP /671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC /Via Monti - Seregno MB

Sabato 5 agosto

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

A /9 Lainate-Chiasso CO

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi LO

Domenica 6 agosto

Autostrada A /04 Torino-Trieste MI

A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS /629 del Lago di Monate VA

Strada Provinciale SP /169 Carvico - Brivio BG