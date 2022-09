Arriva trubox, il nuovo sistema di controllo della velocità in città (ecco dove)

Entrata e uscita in sicurezza per i giovani utenti del centro sportivo di Bovisio Masciago. Nella mattinata di venerdì 30 ottobre lungo via Europa, nei pressi del centro sportivo, è stato installato il 'trubox' un dissuasore di velocità. L'obiettivo è indurre gli autonmo

"Il centro sportivo - spiega Angelita Perretta, assessore ai Lavori pubblici, che ha promosso l'iniziativa - è frequentato quotidianamente da molte persone, soprattutto da adolescenti. Purtroppo anche via Europa è frequentata da molte auto, che sfrecciano a velocità elevate. Ritengo sia doveroso intervenire per moderare la velocità dei veicoli, perché la conformazione della strada ci impone di avere un occhio di riguardo per l'utenza debole, che deve essere tutelata".

Il trubox, proprio per rendere efficace questo provvedimento, è stato installato proprio in prossimità dell'ingresso del centro sportivo. Si tratta di quel contenitore visibile sia di giorno sia in orari notturni e in grado di ospitare il sistema di rilevazione della velocità per accertare le infrazioni al codice della strada.