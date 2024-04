Autovelox, dove sono i controlli della velocità questa settimana (anche in Brianza)

Autovelox e controlli per il rispetto dei limiti di velocità. Anche questa settimana la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove verranno posizionati gli autovelox temporanei in Lombardia. Ci sono autostrade, provinciali e tangenziali.

Nella lista è segnalato dove saranno sistemati gli autovelox a Milano e nelle altre province lombarde fino a domenica 28 aprile. Nell'elenco sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto. Questa settimana nella mappa fugurano anche località in provincia di Monza e Brianza, tra cui via Vignazzola a Meda.

L'uso degli autovelox - si legge sul sito della polizia stradale - è "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" perché "è importante tenere la velocità sotto controllo".

Dove sono gli autovelox?

23 aprile

A4 Torino-Trieste MI

A7 Milano-Genova PV

A9 Lainte-Chiasso CO

Ss9 via Emilia LO

26 aprile

Ss36 del lago di Como e dello Spluga LC

Ss9 via Emilia LO

Meda, via Vignazzola MB

27 aprile

A7 Milano-Genova PV

Ss9 via Emilia LO

Sp671 della Valle Seriana BG

28 aprile

Ss9 via Emilia LO