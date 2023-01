Autovelox in Brianza e anche in tangenziale: i controlli della polizia in programma

E' stato pubblicato il nuovo calendario dei posti di controllo e di rilevamento della velocità della polizia stradale in Lombardia. E nell'elenco gli autovelox mobili figurano anche in tangenziale e a Monza e Brianza. Durante la settimana che va dal 23 al 29 gennaio, i controlli della velocità in Lombardia saranno effettuati anche sulla superstrada che circonda Milano.

Come consuetudine la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade lombarde coinvolte dai controlli mobili della velocità: gli automobilisti sapranno così quando (ovvero il giorno ma non l'orario esatto) e dove (ovvero la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 23 gennaio 2023

Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio, Bergamo

Martedì 24 gennaio 2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Strada Provinciale SP / 169 Carvico - Brivio, Bergamo

Mercoledì 25 gennaio 2023

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso, Como

Giovedì 26 gennaio 2023

Strada Provinciale SP / 525 Del Brembo, Bergamo

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola, Monza e Brianza

Venerdì 27 gennaio 2023

Autostrada A / 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Autostrada A / 9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Statale SS / 38 dello Stelvio, Sondrio

Strada Provinciale SP / 233 Varesina, Varese

SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Strada Comunale SC /Via Catalani- Giussano, Monza Brianza

Sabato 28 gennaio 2023

Strada Provinciale SP / 122 Francesca - Pontirolo, Bergamo

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Strada ProvincialeSP / 69 di Santa Caterina, Varese

Domenica 29 gennaio 2023

Autostrada A / 22 Brennero-Modena, Mantova

A / 51 Tangenziale Est di Milano, Milano

Strada Provinciale SP / 122 Francesca - Pontirolo, Bergamo

Strada Provinciale SP / 235 di Orzinuovi, Lodi

Ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).