Controlli della polizia in Brianza, spunta anche un autovelox (provvisorio) in tangenziale

Dove e quando ci saranno i controlli con gli autovelox mobili in Lombardia per la prima settimana di primavera? Come ogni lunedì, gli agenti hanno pubblicato l'elenco delle strade che saranno controllate. Questa settimana nella lista insieme alla strada comunale di Meda, in provincia di Monza e Brianza, c'è la Tangenziale Est di Milano. Rispetto ad altre occasioni, i controlli sporadici saranno in calo (mercoledì, venerdì e sabato, non ce ne saranno, per esempio). Gli automobilisti sapranno quando (il giorno ma non l'orario esatto) e dove (la strada ma non il punto esatto) ci saranno gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove saranno posizionati gli autovelox in Lombardia.

Dove sono gli autovelox?

Lunedì 20 marzo 2023

Strada Statale SS /340 Regina, Como

Strada Comunale SC /Meda - Via Vignazzola, Monza Brianza

Martedì 21 marzo 2023

Autostrada A /07 Milano-Genova, Pavia

Autostrada A /21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia, Brescia

Tangenziale A /51 Tangenziale Est di Milano, Milano

Strada Statale SS /629 del Lago di Monate, Varese

SS /671 della Valle Seriana, Bergamo

Giovedì 23 marzo 2023

Autostrada A /07 Milano-Genova, Pavia

Domenica 26 marzo 2023

Autostrada A /07 Milano-Genova, Pavia

Gli autovelox fissi

Oltre agli apparecchi mobili, ci sono poi quattro autovelox fissi della polizia stradale sulla Ss 336 (la superstrada per Malpensa): due in direzione ovest, a Cardano al Campo (Varese) e Inveruno (Milano), e due in direzione est, a Lonate Pozzolo (Varese) e Meseno (Milano).