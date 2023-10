"Potrebbero aggirarsi bambini spaventosi": il curioso avviso del comune brianzolo

"Si avvisa la cittadina di Misintoween che il giorno 31 ottobre potrebbero aggirarsi gruppi di piccoli bambini spaventosi, assetati di dolci e caramelle". E ancora: "Attenzione, non sono pericolosi". E' questo il simpatico e curioso avviso diffuso tramite i social dal comune di Misinto per condividere con i cittadini l'evento che martedì 31 ottobre coinvolgerà il comune brianzolo che conta circa 5.600 abitanti. Nessun pericolo quindi e nessun allarme: solo tanto divertimento in arrivo. Soprattutto per i più piccoli.

"Halloween Night: la maledizione del fantasma nero". Questo il nome dell'evento organizzato a Misinto dall'amministrazione comunale. A partire dalle 17 ci sarà una caccia al fantasma per le vie della città, con partenza e arrivo dal centro Anziani di via Marconi e poi una serata con panino con salamella e spettacolo di mangiafuoco. E' consigliata l'iscrizione sul form apposito per motivi organizzativi.