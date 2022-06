Il grande negozio dove si possono regalare (o prestare) gli oggetti che non si usano più

Gli oggetti (in buono stato) che i monzesi non utilizzano più non finiscono in discarica ma trovano una seconda vita. Grazie a una grande vetrina virtuale dove possono mostrarli e metterli a disposizione di persone che riusciranno a dargli una nuova vita.

C'è un nuovo strumento a disposizione dei monzesi per scambiarsi oggetti di seconda mano. Continua la collaborazione tra Impresa Sangalli e Junker App, l’assistente virtuale che aiuta i cittadini nell’effettuare una corretta differenziata e promuovere l’economia circolare. Ai servizi già attivi per aiutare le famiglie a gestire in modo più responsabili i rifiuti, si aggiunge la Bacheca del Riuso, una vera e propria vetrina virtuale dove ogni cittadino può fotografare un oggetto di cui intende disfarsi e, invece di buttarlo, può metterlo a disposizione di altri. Un’azione semplice e veloce ma dai grandi risvolti ambientali che, incentivando la pratica del riuso, contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti, RAEE e ingombranti.

In soli tre mesi dal suo lancio, l’app Junker è stata usata dal 45,86% dei nuclei familiari monzesi aiutandoli nella ricerca di come differenziare correttamente quasi 172 mila prodotti. Con l’attivazione del nuovo servizio Bacheca del Riuso, Impresa Sangalli sosterrà un circuito virtuoso all’interno del comune che, grazie a buone pratiche di riuso e il riciclo degli oggetti, sensibilizzerà centinaia di cittadini al tema dell’economia circolare. “Come testimoniano i dati, ci sono ancora tanti dubbi sulla corretta differenziata: ecco perché è importante fornire strumenti chiari ed efficaci ai cittadini per aiutarli quando la raccolta differenziata può apparire più complicata del solito - sottolinea Alfredo Robledo, presidente di Impresa Sangalli -. Impresa Sangalli promuove il concetto di economia circolare e la Bacheca del Riuso può essere un prezioso alleato per fornire ai cittadini un luogo virtuale capace di facilitare lo scambio di oggetti di seconda mano e abbracciare così buone pratiche di circolarità anche nella vita di ogni giorno.”

Ogni cittadino monzese avrà la possibilità di inserire un annuncio sulla Bacheca dell’app: in pochi passi, si potranno condividere con i propri concittadini le foto degli oggetti non più utili – purché ancora funzionanti – e che potranno, invece, essere d’interesse per qualcun altro. Basterà compilare un semplice form per essere messi in contatto con l’inserzionista e organizzare il ritiro dell’oggetto. Sulla Bacheca non si effettuano transazioni economiche: gli oggetti sono pubblicati solo per essere prestati o regalati.