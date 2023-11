Nella piscina bagni nuovamente rotti: erano stati appena riparati

A distanza di nemmeno una settimana dall'ultimo intervento di riparazione, i bagni per i visitatori del contro sportivo Nei di via Enrico da Monza sono risultanti nuovamente inaccessibili agli utenti. Perché ancora guasti. E il comune è dovuto intervenire ancora.

A dare conto dell'accaduto un utente della pagina Facebook "Sei di Monza se..." nella quale, nei giorni scorsi, si era sollevata la polemica circa l'inaccessibilità dei bagni della piscina e l'impossibilità per i disabili di usare l'ascensore presente nel plesso. Una polemica nella quale l'assessora allo Sport Viviana Guidetti era però subito intervenuta, promettendo un celere intervento per rimettere a posto la situazione. Che infatti c'è stato e che ha portato alla riapertura dei bagni. Ma puntando anche il dito sui numerosi atti di vandalismo che da tempo vanno ripetendosi all'interno degli stessi bagni.

Effettuata dunque la riparazione (dopo il sopralluogo dei tecnici dell'Ufficio Sport), nel weekend la porta del bagno è però apparsa nuovamente chiusa, e con la dicitura "bagno guasto", così come si evince appunto dalla foto postata dall'utente sulla pagina Facebook (che l'ha scattata nella giornata di domenica 26 novembre, come ha confermato alla redazione di MonzaToday). "I bagni sono ancora guasti - ha sottolineato nel post - Gli addetti al Nei mi dicono che dopo la segnalazione di circa un mese fa sono venuti a ripararli".

"Certo, anche chi li usa dovrebbe essere più responsabile" ha poi aggiunto, sottolineando il cattivo utilizzo dei bagni fatto dai visitatori del plesso sportivo. E confermando quanto già sottolineato dall'assessora Guidetti la scorsa settimana.

"I bagni pubblici al Nei sono 3, di cui 1 per disabili - ha chiarito a tal proposito l'assessore Guidetti, nuovamente contattata da MonzaToday - In questo ultimo c'era il lavello rotto ma è stato aggiustato giorni fa. Gli altri 2 (che sono turche) devono venire disostruiti molto frequentemente perché i ragazzi buttano lì la carta asciuga mani. A novembre (i tecnici del comune ndr) sono già dovuti intervenire più volte. Abbiamo chiesto al gestore dei Nei di mettere gli asciuga mani ad aria in modo da eliminare la carta, sperando così di risolvere il problema".