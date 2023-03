Ecco perché i bagni della stazione diventano a pagamento

I bagni della stazione di Monza diventano a pagamento. Ma non per sempre. È stata appena avviata la sperimentazione di un servizio a pagamento: 1 euro il costo per accedere ai bagni dello scalo ferroviario monzese, così come avviene in molte altre stazioni in Italia. La decisione viene spiegata direttamente da Rfi: "Per offrire un servizio qualitativamente migliore ed eliminare gli atti di vandalismo è stata avviata da RFI una sperimentazione nella stazione di Monza, della durata di due mesi, che prevede l’accesso ai bagni previo pagamento di 1 euro", si legge nella nota ufficiale.

I bagni della stazione di Monza da anni erano presi di mira dai vandali. Spesso venivano utilizzati come "stanza del buco". Quello che ogni giorno si trovavano di fronte gli addetti delle pulizie era uno spettacolo da voltastomaco: servizi igienici intasati con rotoli di carta igienica, urina e feci ovunque, sangue, siringhe, oltre alle serrature rotte. La paura di potersi infettare era grande, soprattutto durante l'emergenza sanitaria. E i bagni della stazione diventavano inutilizzabili per chi, giunto alla scalo, aveva bisogno dei servizi igienici. Durante la giunta Allevi il problema era finito anche in consiglio comunale. L'allora consigliere della Lega Salvatore Russo aveva avanzato la proposta di attivare un servizio a pagamento, evitando così l'utilizzo improprio dei servizi.