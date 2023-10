Riapre Bakery Cafè, un angolo per gustare prelibatezze dolci e salate preparate dagli studenti

Una pausa di dolcezza con le prelibatezze preparate dagli studenti. Aprirà il 17 ottobre la Bakery Cafè, l’angolo con le delizie della panificazione e della pasticceria preparate dagli studenti dell’Istituto superiore ECFoP (Ente cattolico formazione professionale) di Vimercate.

Dal lunedì al venerdì nella Bakery Cafè di via De Amicis a Vimercate sarà possibile regalarsi una pausa. Ci si potrà sedere per gustare all’interno del locale le prelibatezze del forno preparate dagli studenti: brioche, biscotti, torte, ma anche tante proposte salate per una colazione, una merenda o una pausa pranzo che arriva direttamente dai laboratori dove lavorano gli studenti. Oppure acquistarle e gustarle a casa o in ufficio. La Bakery Cafè è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.